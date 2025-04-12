اجتماع طارئ في البرلمان البريطاني لإقرار إنقاذ "بريتش ستيل"

عاد النواب البريطانيون إلى البرلمان من عطلة عيد الفصح، اليوم السبت، لإقرار مشروع قانون لإنقاذ طارئ لآخر مصنع في البلاد يقوم بتصنيع الصلب مباشرة من المواد الخام.

واستدعى رئيس الوزراء كير ستارمر النواب من أجل اجتماع استثنائي للغاية اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى منع مجموعة جينجي الصينية، المالكة لشركة بريتش ستيل، من إغلاق أفران الصهر في مصنعها بسكانثورب، شمالي إنجلترا.

وحال الموافقة على مشروع القانون، وهو المتوقع، سوف يكون لوزير التجارة جوناثان رينولدز الحق في توجيه مجلس إدارة الشركة والقوى العاملة وضمان حصول العاملين على أجورهم وطلب المواد الخام الضرورية للإبقاء على عمل فرني الصهر الهائلين التابعين للمصنع.

وقال ستارمر أمس الجمعة، إن مستقبل المصنع "غير واضح" مؤكدا الحاجة لتشريع سريع واستدعاء البرلمان.

ورغم أن ستارمر لم يستخدم لفظ "تأميم"، فإنه قال بالفعل إن جميع الخيارات مازالت مطروحة على الطاولة لشركة الصلب التي توظف نحو 2700 عامل مباشرة.

وجرى إعطاء قرار إدخال التشريع الطارئ أهمية إضافية جراء الخطوة الأخيرة التي اتخذتها مجموعة جينجي بإلغاء طلبات كريات الحديد المستخدمة في أفران الصهر. وبدون الكريات والمواد الخام الأخرى، من المحتمل أن تضطر للغلق إلى الأبد، وربما خلال أيام.