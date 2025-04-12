دراسة: تراجع أهمية السيارات في المدن الألمانية

تظل السيارات هي الوسيلة الأكثر أهمية للتنقل في المناطق الريفية، لكن أهميتها تتراجع في المدن في ألمانيا، حسبما أظهر مسح شامل أجرته الجامعة التقنية في دريسدن حول التنقل في المدن عام 2023.

وبحسب الدراسة التي نُشرت الآن، انخفضت حصة السيارات من مسافات التنقل في المدن الكبرى من 31% عام 2018 إلى 26% عام 2023.

وكلما كانت المدن والمناطق التي تمت دراستها أصغر، كان التراجع أقل.

وأظهر المسح ارتفاعا طفيفا حصة السيارات من مسافات التنقل المقطوعة في المدن الصغيرة والقرى.

وبحسب التحليل، تشهد الأماكن التي تقل فيها حركة السيارات، كثيرا من السير على الأقدام.

وفي المدن الكبيرة بشكل خاص، ارتفعت حصة المشي في مسافات التنقل المقطوعة بمقدار خمس نقاط مئوية لتصل إلى 33%. وشهدت حصة الدراجات الهوائية في مسافات التنقل المقطوعة أيضا زيادة طفيفة مقارنة بالمسح السابق في عام 2018.

وبحسب معدي الدراسة، فإن السبب الرئيسي في ذلك هو تداعيات جائحة كورونا، والتي كانت لا تزال محسوسة بوضوح في عام 2023، وهو عام المسح المنشور حاليا. ومنذ ذلك الحين، أصبح العديد من الأشخاص يعملون من المنزل في كثير من الأحيان، وهو ما يعني غياب الرحلات الطويلة بالسيارة إلى المكتب.

ولم يكن هناك تغيير يذكر في استخدام وسائل النقل العام، مثل الحافلات والقطارات. وهنا ظلت النسبة مستقرة إلى حد كبير في جميع المناطق التي شملتها الدراسة. وفي ضوء الانخفاض الحاد في أعداد الركاب خلال أزمة كورونا، يعتبر هذا تطورا ملحوظا، بحسب معدي الدراسة.

وكشف المسح أيضا تباينا في سلوكيات التنقل بين الفئات العمرية والجنسين. وبحسب الدراسة، فإن النساء، وخاصة في الفئة العمرية 30-50 عاما، أكثر ميلا للتنقل من الرجال بشكل ملحوظ، وهو ما يعني أنهن يقطعن مسافات أطول في المتوسط يوميا. ويرجع هذا في المقام الأول إلى الروتين اليومي الأكثر تعقيدا الذي يتعين على النساء تنظيمه؛ إذ لا يزالن يعتنين بنقل الأطفال أو بالتسوق.

وبوجه عام تراجع الميل للتنقل بين الشباب، خاصة الذين كانوا في العشرينيات من عمرهم خلال عامي 2018 و2023. وفي المقابل، أصبحت الفئات العمرية الأكبر سنا أكثر تنقلا، حيث لم يسبق من قبل أن ذكر هذا العدد من الأشخاص فوق 80 عاما في المسح أن لديهم رخصة قيادة كما هو الحال في عام 2023.

ولإجراء الدراسة، أجرت جامعة دريسدن مسحا شمل نحو 282 ألف شخص في جميع أنحاء ألمانيا بين فبراير 2023 ومارس 2024 بتكليف من عن العديد من المدن والبلديات. وأُجري المسح في نحو 500 بلدية و12 منطقة و14 ولاية ألمانية. وتتوافق النتائج إلى حد كبير مع نتائج الدراسة التي حملت عنوان "التنقل في ألمانيا"، والتي نُشرت في نهاية شهر مارس الماضي بتكليف من وزارة النقل الألمانية.