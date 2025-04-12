محادثات "صينية يابانية" بشأن حظر استيراد المأكولات البحرية

أعلنت الصين واليابان اليوم السبت أنهما أجريتا محادثات فنية بشأن فرض بكين حظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية، في أغسطس عام 2023 عقب تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية المنكوبة، في البحر.

وأجريت المفاوضات عبر الإنترنت أول أمس الخميس بين الإدارة العامة للجمارك الصينية ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية في أعقاب محادثات جرت في بكين في مارس الماضي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

واتفقت الدولتان الجارتان الآسيويتان في سبتمبر 2024 على استئناف واردات الصين من المأكولات البحرية من اليابان بشكل تدريجي، بشرط مشاركة الصين في أنشطة الرصد في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت إدارة الجمارك الصينية إن المحادثات الفنية لا تعني أن بكين سوف تستأنف واردات منتجات المأكولات البحرية اليابانية قريبا.

وجمعت الصين عينات بحرية بالقرب من محطة فوكوشيما بموجب إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر وفبراير، ولم تجد تركيزات غير طبيعية من المواد المشعة فيها، بحسب كيودو.