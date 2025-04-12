وزير صيني يحذر من أزمة إنسانية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية

حذر وزير التجارة الصيني وانج وينتاو من أن استمرار الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن يسبب ضررا بالغا للدول النامية، بل وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية.

وقال وانج لمدير منظمة التجارة العالمية ناجوزي اونكونج، عبر تقنية الفيديو أمس الجمعة، إن "الإجراءات المضادة الحاسمة" التي تتخذها بكين تهدف إلى حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وإلى الحفاظ على العدالة والإنصاف في المجتمع الدولي.

وأوضح أنه يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة الاتحاد في مواجهة الأحادية الحمائية وممارسات التنمر، عبر التعاون المفتوح والتعددية، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة التجارية الصينية، اليوم السبت، وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد الوزير أن البلدان الأقل نموا تعاني بعضا من أوسع المخاطر جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح البيان أن وانج أجرى محادثات منفصلة عبر تقنية الفيديو مع وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية والخدمات في البرازيل، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا تشمل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلديهما، وكيفية الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.