بعد ارتفاعه المذهل.. هل الآن هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟

تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعة بالتوترات التجارية العالمية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وسجل الذهب يوم أمس الجمعة مستوى قياسياً جديداً بلغ 3227.51 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب تجاوزت 20% منذ بداية العام. وخلال هذا العام وحده، بلغ الذهب أكثر من 12 مستوى قياسياً.

عادة ما ينصح الخبراء بالاستثمار في الذهب عبر صناديق المؤشرات المتداولة، لكن في أوقات عدم اليقين، يزداد الإقبال على الذهب المادي وحتى على المجوهرات.

ويرى محللون أن الذهب لا يزال خياراً استثمارياً جيداً للتحوط ضد المخاطر، في ظل المخاوف من ركود اقتصادي محتمل نتيجة التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرض الطرفان رسوماً جمركية قياسية وصلت إلى 145% و125% على التوالي، وفقا لـ CNBC.

ورغم هذا الارتفاع القوي، يرى بعض المحللين أن أسعار الذهب قد تكون بلغت ذروتها.

وصرّح سمير سامانا من معهد ويلز فارجو أن "السوق تبدو مُبالغاً في شرائها، وقد يكون الدخول في هذا التوقيت متأخراً نوعاً ما"، محذراً من أن الذهب نادراً ما يحقق أداءً قوياً خلال فترات الركود، بعكس السندات.

ومنذ بداية العام، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 21%، و30% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2020، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 11% خلال 2025.

أفضل طرق الاستثمار في الذهب

يُوصي الخبراء عادة بصناديق المؤشرات المتداولة مثل SPDR Gold Shares (GLD) وiShares Gold Trust (IAU) لتضمين الذهب في المحافظ الاستثمارية، ويُنصح بعدم تجاوز 3% من إجمالي المحفظة لتجنب التعرّض المفرط للمخاطر.

أما بالنسبة لشراء الذهب المادي كالسبائك والعملات، فيُنظر إليه كوسيلة للحماية أكثر من كونه استثماراً مالياً بحتاً، إذ يفضله البعض كأصل ملموس خارج النظام المالي التقليدي.

وقد شهدت متاجر مثل "كوستكو" إقبالاً كبيراً على شراء السبائك الذهبية، حيث قُدرت مبيعاتها الشهرية من الذهب بنحو 200 مليون دولار.

المجوهرات الذهبية... بين الذوق والاستثمار

المجوهرات الفاخرة، خاصة ذات العيار العالي والعلامات التجارية المرموقة مثل كارتييه وتيفاني، تحتفظ بقيمتها مع مرور الزمن، وقد تُعتبر "مقاومة للركود" حسب تصريحات مسؤولي الصناعة.

وقال تيم شميدت، مؤسس Gold IRA Custodians: "امتلاك مجوهرات عالية الجودة يمنح شعوراً بالطمأنينة، ويمثل استثماراً ملموساً خاصة في أوقات الاضطراب".

رأي المستشارين الماليين

رغم تصاعد الاهتمام بالذهب، لا ينصح المستشارون الماليون بزيادة الاستثمار فيه بشكل استباقي.

وتقول ويني صن، الشريكة المؤسسة لشركة "صن جروب": "نوصي بالحفاظ على سيولة نقدية عالية وتمويل مدخرات الطوارئ قبل التوسع في الذهب".

أما لي بيكر، مستشار مالي ومؤسس Apex Financial Services، فيرى أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً خلال الأزمات، لكنه يفضل دمجه ضمن محفظة متوازنة تشمل صناديق استثمار أو أسهم شركات تعدين.

واختتم قائلاً: "إذا كان شراء الذهب من متجر فاخر يمنحك راحة نفسية، فلا بأس بذلك، ولكن عليك أن تأخذ في الحسبان تكاليف التخزين والحماية".