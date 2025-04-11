الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تتجه لثالث خسائر أسبوعية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في نهاية أسبوع متقلب هيمنت عليه تطورات متقلبة تتعلق بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين أثارت مخاوف من التداعيات الاقتصادية لأي حرب تجارية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام هذا الأسبوع عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية رسوما جمركية "مضادة" قبل أن يعلقها بعد ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، مما تسبب في تقلبات حادة في الأسهم العالمية التي فقدت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية في الآونة الأخيرة.

ويتجه المؤشر الأوروبي الرئيسي لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا بما يتراوح بين 0.3 بالمئة و0.7 بالمئة بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 2022.

ودفع تعليق ترامب للرسوم الاتحاد الأوروبي إلى تعليق رسومه المضادة هو الآخر على السلع الأمريكية أمس الخميس. وسيعقد وزراء مالية التكتل جلسة اليوم الجمعة لطرح المقترحات والتباحث بشأن كيفية استغلال هذه الفترة للتفاوض على اتفاق مع واشنطن أو الاستعداد للتعامل مع الرسوم الأمريكية.

وتصاعدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع، مع قيام كل من الصين والولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على بعضهما البعض.

وهوى سهم زوريخ للتأمين 5.4 بالمئة قبل اجتماعها العام السنوي.

ونزل سهم ستيلانتيس 2.2 بالمئة بعد أن انخفضت شحنات شركة تصنيع السيارات في الربع الأول تسعة في المئة على أساس سنوي.