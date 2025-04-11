الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%

أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125% اعتبارا من غد السبت.

وتصاعدت وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن طريق تبادل رفع الرسوم الجمركية على السلع التي تستوردها كل دولة منهما من الأخرى، حتى بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق فرض الرسوم الجمركية على دول أخرى.

وبلغت نسبة الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس ترامب فرضها على السلع الصينية 145%، وذلك بعد أعلن أول أمس الأربعاء فرض رسوم بنسبة 125% على بكين غير شاملة الرسوم بنسبة 20% التي فرضت في وقت سابق على الصين فيما يتعلق بدورها في تصنيع مخدر الفينتانيل.