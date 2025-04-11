الإمارات وجهة سياحية مفضلة للزوار من أوروبا

تُعد دولة الإمارات وجهةً سياحية مفضلة للسائح الأوروبي، لما توفره من مزيج فريد يجمع بين الحداثة والعراقة، وبين الفخامة والتقاليد، حيث سجلت الوجهات السياحية الإماراتية تزايداً ملحوظاً في أعداد الزوار القادمين من أوروبا، لا سيما خلال فصول الشتاء.

واستقبلت دبي في الإجمال 3.74 ملايين سائح من أوروبا الغربية، خلال العام 2024، مقابل 3.29 ملايين سائح في عام 2023، بنسبة نمو 13.5%، فيما استحوذت سوق أوروبا الغربية على نحو 20% من إجمالي أعداد السياح القادمين إلى دبي في عام 2024، وجاءت هذه السوق في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال العام الماضي.

المملكة المتحدة

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 7% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي، فيما شكل السياح من المملكة المتحدة نسبة بلغت 35.5% من إجمالي عدد السياح القادمين من أوروبا الغربية.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار خلال شهري يناير وفبراير، ومسجلة نحو 813 ألف زائر دولي.

ويُعد الطقس الدافئ والمشمس أحد أهم العوامل الجاذبة للسياح القادمين من دول أوروبية باردة.

كما تحتل الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات الأمن والسلامة، مما ينعكس إيجاباً على قرار السائح في اختيار وجهته. فالكثير من السياح الأوروبيين يعتبرون الأمان عنصراً أساسياً في خطط السفر، وهو ما توفره الإمارات بدرجة عالية من الكفاءة والشفافية.

تبسيط التأشيرات

وأبرمت الإمارات اتفاقيات مع العديد من الدول الأوروبية لتبسيط إجراءات التأشيرات، إضافة إلى توفر عدد كبير من الرحلات المباشرة التي تربطها بعواصم أوروبا الكبرى، مما يجعل الوصول إليها سهلاً وسريعاً.

وشكلت المعالم السياحي التي تحتضنها إمارات الدولة السبع وما توفره من خيارات سياحية تجمع بين الحداثة والتاريخ والمعالم الطبيعية والمعمارية مثل برج خليفة ومتحف اللوفر وبرواز دبي ومشاريع جزيرة ياس والسعديات ومنطقة القصباء ومحمية الزوراء الطبيعية وجبل جيس وغيرها من المعالم التي شكلت أيقونات سياحية عالمية، كلها قد أسهمت في استدامة نمو التدفقات السياحية من أوروبا ومن مختلف أنحاء العالم، وعززت من مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية.

الجهود الترويجية

وأسهمت الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئات والدوائر الرسمية في المحافل الأوروبية في الارتقاء بالقطاع السياحي في الدولة، لاسيما أن النمو والتدفق السياحي في إحدى الإمارات بلا شك ينعكس على الإمارة الأخرى، لأن كل إمارة تنفرد بمنتجاتها السياحية التي تميزها عن الأخرى، فنرى سياحة الأعمال والترفيهية في دبي، كما نرى السياحة الثقافية والترفيهية في أبوظبي والسياحة التراثية في الشارقة والبيئية في عجمان والجبلية والطبيعية في رأس الخيمة.

وعلى مستوى آخر، يعد قطاع النقل الجوي الإماراتي من بين الأفضل عالمياً على مدى العقود الماضية بأسطوله الحديث والمتوسع باستمرار، وشكل على مدى السنوات الماضية مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني المتنوع مع نمو الحركة السياحية باتجاه الدولة.