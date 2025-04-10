بنوك دبي تحوذ 46% من الودائع المصرفية في الإمارات متخطية 1.3 تريليون درهم

تصدرت بنوك دبي في جاذبية الودائع مستحوذة على الحصة الأكبر 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات ليصل رصيدها التراكمي إلى 1.308 تريليون درهم نهاية يناير 2025 بارتفاع سنوي وصل 13.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأبانت مؤشرات صادرة اليوم عن المصرف المركزي أن رصيد بنوك دبي من الأصول قد ناهز 2.025 تريليون درهم بنمو 11.3% على أساس سنوي.

بينما شهد شهر يناير ارتفاع رصيدها من الاستثمارات إلى رصيد تراكمي بلغ 287 مليار درهم بارتفاع سنوي أيضا بلغ 11.8% مقارنة بشهر يناير 2024.

وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل رصيده إلى 963.5 مليار درهم نهاية شهر يناير من العام الجاري

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت إلى 2.175 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 389 مليار درهم ووصلت الودائع 1.294 تريليون درهم.

وتجاوز رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 362 مليار درهم وناهز رصيد الودائع 238 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 191 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 67 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.