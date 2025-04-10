الأسهم اليابانية تقفز بعد إعلان ترامب تعليق تطبيق الرسوم

قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس مع انحسار المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم التي فرضها على العديد من الدول.

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر نيكاي بنسبة 8.8 بالمئة ليصل إلى 34492.05 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.9 بالمئة ليصل إلى 2534.89 نقطة. وجاء ارتفاع نيكاي في أعقاب الارتفاعات التي شهدتها وول ستريت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ عام 2008.