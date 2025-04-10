رفع الأسعار أو المغادرة.. الشركات الصينية تهدد بالانسحاب من أمازون أمريكا

أكدت رئيسة أكبر رابطة للتجارة الالكترونية بالصين أن الشركات الصينية التي تبيع منتجاتها على موقع أمازون تستعد لرفع أسعارها في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق الأمريكي بسبب "الضربة غير المسبوقة" الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

كان ترامب قد أعلن أمس الأربعاء أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة من مستوى 104 بالمئة الساري بالفعل، مما أدى إلى تصعيد المواجهة عالية المخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وانج شين، رئيس جمعية التجارة الإلكترونية عبر الحدود في شنتشن، والتي تمثل أكثر من ثلاثة آلاف بائع على أمازون، "هذه ليست مجرد قضية ضريبية، بل إن هيكل التكلفة بأكمله أصبح غارقا بالكامل".

وأضافت في تصريح لرويترز "سيكون من الصعب للغاية على أي شخص البقاء في السوق الأمريكية".

قالت وانج إن بعض البائعين يتطلعون إلى زيادة الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يسعى آخرون إلى إيجاد أسواق جديدة.

وأضافت أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشدة على الشركات الصغيرة والمصنعين في الصين، كما ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد.