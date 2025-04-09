145 مليون برميل نفط السعة التخزينية بالفجيرة خلال 5 سنوات

أكد الكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة البترولية " فوز" ان سعة التخزين حاليا بالفجيرة تبلغ 120 مليون برميل نفط، وان المنطقة تتطلع لإنجاز المشاريع النشطة، وحال الانتهاء من أعمالها الانشائية ستضيف 25 مليون برميل جديدة خلال الـ 5 سنوات لترتفع السعة التخزينية بالفجيرة الى 145 مليون برميل.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال ملتقى الفجيرة الدولي الـ 14 لتزويد السفن بالوقود وزيت الوقود "فوجكون 2025"، تحت شعار "تحقيق رؤية الملاحة البحرية: الإبحار نحو الوقود المستدام”.

وأشار الافخم إلى أن امارة الفجيرة تعد مركزا عالميا للطاقة من حيث تخزين النفط ومشتقاته، وتزويد السفن بالوقود، وأن الفجيرة تتنوع منتجاتها طبقا لتطورات السوق العالمية، حيث تنتج الفجيرة 200 ألف برميل يومياً من الوقود يتم انتاجها في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز تخدم قطاعات متعددة منها قطاع اعادة تموين السفن والبواخر بما يشمل الوقود منخفض الكبريت الذي يحتوي على نسبة 0.5% و0.1%؜ الذي يتم تصديره الى عدة دول منها شرق آسيا واوروبا والذي يتم خلطه مع انواع اخرى من الوقود لتحسين الجودة، مؤكداً أن خدمات الفجيرة استباقية حيث ان ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة البترولية تحرصان على تقديم خدمات لوجستية لقطاع الطاقة العالمي يتماشى مع احتياجات السوق العالمي.