خفض سعر الفائدة في الهند

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك احتياط الهند (المركزي) اليوم الأربعاء بالإجماع خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.

في الوقت نفسه أشار البنك إلى اعتزامه مواصلة تخفيف السياسة النقدية لتعزيز نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في مواجهة التداعيات المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من كل دول العالم بما في ذلك الهند التي تخضع منتجاتها لرسوم تبلغ 27%.

كما حولت لجنة السياسة النقدية المكونة من 6 أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي سانجاي مالهوترا موقفها من السياسة النقدية من "محايد" إلى "تخفيفي" مما يعني أنها تدرس المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال مالهوترا في خطاب تلفزيوني من مدينة مومباي اليوم الأربعاء "لجنة السياسة النقدية تدرس خيارين فقط هما استمرار الوضع القائم أو خفض الفائدة إذا لم تحدث أي صدمات في الفترة المقبلة"، مضيفا أن "مسار النمو والتضخم المحلي يتطلب سياسة نقدية داعمة للنمو مع استمرار توخي الحذر بالنسبة للتضخم".

في الوقت نفسه خفض محافظ البنك المركزي الهندي توقعات النمو الاقتصادي للعالم المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل إلى 5ر6% في حين كانت التوقعات السابقة 7ر6% من إجمالي الناتج المحلي. كما خفض توقعاته لمعدل التضخم من 2ر4% إلى 4% سنويا.

من ناحيته قال سونال فارما المحلل الاقتصادي في نومورا هولدنج إن "الجمع بين خفض توقعات معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ومعدل التضخم مع تغيير موقف السياسة النقدية إلى تكيفي يعزز توقعات خفض الفائدة" مجددا خلال الفترة المقبلة.