"المركزي": 1.8 تريليون درهم تحويلات مالية بالإمارات بنمو 19%

قاربت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 1.8 تريليون درهم خلال شهر يناير في بداية عام 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن معدل التحويلات في يناير الماضي كان أعلى بنسبة 19% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة بداية 2024.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 65% وبإجمالي 1.109 تريليون درهم محققة نموا قدره 14% عن نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة35% وبإجمالي تجاوز 677.6 مليار درهم بنمو أيضا فاق 24% عن مثيلتها في يناير 2024.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يناهز 2 مليون شيك خلال يناير الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 118.4 مليار درهم.