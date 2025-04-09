خفض سعر الفائدة الرئيسية في نيوزيلندا

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسية، مشيرا إلى استعداده لمزيد من التخفيضات لدعم نمو الاقتصاد الذي يواجه رياحا معاكسة نتيجة ضعف الطلب وتزايد الحواجز التجارية في الأسواق الخارجية.

وأعلن البنك قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 50ر3%، موضحا في محضر اجتماعه أن لجنة السياسة النقدية رأت أن هذا الخفض يتماشى مع هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة.

وأضاف البنك المركزي في بيان "الزيادات المعلنة مؤخرا في الحواجز التجارية العالمية تضعف النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي. وهذه التطورات تخلق مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتضخم في نيوزيلندا".

يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي هو أول بنك مركزي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعقد اجتماع مراجعة السياسة النقدية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من جميع دول العالم يوم الأربعاء الماضي، والتي دخلت حيز التطبيق اليوم.