أعباء بريطانيا تتفاقم.. التضخم بأعلى مستوى منذ يناير 2024

تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو مسجلا أعلى مستوى له منذ مطلع العام 2024 على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 % في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 % في حزيران/يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان.

وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 %، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.

وعززت أرقام التضخم التوقعات من أن بنك انكلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز "يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة".

زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 % على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 % في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر "سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة".