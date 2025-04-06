في 24 ساعة فقط.... كيف تبخرت 200 مليار دولار في لمح البصر؟

في يوم عصيب على أسواق المال العالمية، تكبّد أثرياء العالم خسائر فادحة تجاوزت 200 مليار دولار، إثر انهيار حاد في البورصات العالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI)، الذي يتتبع ثروات أغنى أثرياء العالم من تتجاوز أصولهم المليار دولار، فقد خسر 13 من كبار المليارديرات – والذين لا تقل ثروة كل منهم عن 100 مليار دولار – ما مجموعه 208 مليارات دولار، في يوم واحد، بانخفاض متوسط بلغ أكثر من 3% لكل منهم.

زوكربيرغ يتصدر قائمة الخاسرين

جاء في مقدمة المتضررين الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الذي فقد 17.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع سهم الشركة بنسبة 9%. ورغم هذه الخسارة، لا يزال زوكربيرغ يحتفظ بالمركز الثالث في قائمة BBI بثروة تبلغ 189 مليار دولار.

كذلك خسر مالك أمازون جيف بيزوس نحو 15.9 مليار دولار، في حين تراجع صافي ثروة مالك تسلا إيلون ماسك بـ 11 مليار دولار، ليرتفع إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى 110 مليارات دولار.

دعم انتخابي ينعكس سلباً

وتأتي هذه الخسائر في وقت يثير فيه دعم عمالقة التكنولوجيا لترامب خلال الانتخابات الأخيرة تساؤلات واسعة. فقد تبرع ماسك بأكثر من 290 مليون دولار لحملات داعمة لترامب، بينما ساهمت كل من ميتا وأمازون بمليون دولار في حفل تنصيبه، وتبرع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، بمليون دولار شخصياً.

في بداية ولاية ترامب، عبّر عدد من كبار رؤساء الشركات التقنية عن أملهم في تقليص القيود التنظيمية ودعم قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة متزايدة مع الصين، إلا أن النتائج جاءت عكس التوقعات، مع فرض مزيد من الرسوم التي أربكت الأسواق.

خسائر عالمية... وناجٍ وحيد

الهبوط لم يقتصر على الشركات الأمريكية؛ فقد شمل أثرياء من دول مختلفة، مثل الألماني توبي لوتكه (Shopify)، والفرنسي برنارد أرنو (LVMH)، والتايواني زانغ كونغيوان (Huali Industrial)، الذين تأثرت شركاتهم سلباً بالهبوط المفاجئ في الأسواق.

ومن بين العشرة الأوائل في قائمة BBI، كان مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس الأقل تضرراً، بخسارة بلغت 291 مليون دولار فقط، أما بقية الأسماء في القائمة فخسر كل منهم ما لا يقل عن 2 مليار دولار.

المفارقة كانت في المكسيك، حيث ارتفعت ثروة أغنى رجل في البلاد، كارلوس سليم، مستفيدًا من إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الجديدة، وتقلبات مواتية في سوق العملات.

توقعات بمزيد من الخسائر

وفي ظل الترقب والحذر السائدين في الأوساط الاقتصادية، يتوقع خبراء أن تتواصل الخسائر في ظل استمرار المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية، وانعكاساتها على الأسواق والمستثمرين حول العالم.