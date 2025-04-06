هونغ كونغ: الرسوم الأمريكية تمثل تهديداً للتجارة العالمية

قال وزير مالية هونغ كونغ بول تشان اليوم الأحد إن الرسوم الأمريكية تقوض التجارة العالمية، وسوف تؤدي في النهاية لإلحاق الضرر بالأمريكيين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تشان كتب في مدونة أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية، مضيفا أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أدت لتراجع البورصة الأمريكية.

وكان تشان قد قال خلال ندوة أمس السبت إن هونغ كونغ لن تفرض إجراءات انتقامية ضد أمريكا، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ.

وقال تشان إن حكومة هونغ كونغ " تعارض بالطبع بقوة تصرفات الولايات المتحدة، ونحن أيضا في حاجة لأن نكون دفاعيين".

وأضاف أنه مع ذلك، يتعين أن تظل هونغ كونغ "حرة ومنفتحة" وأن تكون لديها آلية لتحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد النظام المالي.