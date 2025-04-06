ستارمر يعتزم اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد لمواجهة الرسوم الأمريكية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيعلن هذا الأسبوع عن إجراءات لدعم الاقتصاد والشركات البريطانية في ظل التهديد الذي تمثله الرسوم الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ستارمر كتب في صحيفة تليغراف " لقد انتهى العالم الذي نعرفه. علينا أن ننهض لنكون على مستوى اللحظة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم، تتضمن رسوم بنسبة 10% على السلع البريطانية.

وكتب ستارمر " هذا الأسبوع، الحكومة ستبذل كل ما هو ضروري لحماية المصالح الوطنية البريطانية".

وأضاف " حزب العمال سوف يعزز خطط تحسين الميزة التنافسية المحلية، وسيتأهب لاستخدام السياسة الصناعية للمساعدة في حماية الشركات البريطانية من العاصفة".