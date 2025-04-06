بورصة الكويت تهوي 5.15 % في التداولات الصباحية

هوى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت في التداولات الصباحية اليوم الأحد 5.15 %، بضغط من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط.

وفقد مؤشر السوق الأول نحو 443 نقطة ليصل إلى 8152.9 نقطة.

وانخفضت أسهم بيت التمويل الكويتي 5.3 بالمئة والبنك الوطني وبنك الخليج 4.5 بالمئة وبنك وربة 5.1 بالمئة وبنك بوبيان 6.5 بالمئة.

كما هوت أسهم أجيليتي 8.1 بالمئة والاستثمارات الوطنية ثمانية بالمئة وكيبكو 7.7 بالمئة وأرزان 9.5 بالمئة وعقارات الكويت 7.4 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق العام 4.8 بالمئة ليصل إلى 7620 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.88 بالمئة إلى 6619 نقطة.