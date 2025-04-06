بلدة إيطالية تبيع منازل تاريخية مقابل يورو واحد.. بشرط

لسنوات، حظيت بلدات صغيرة في إيطاليا، مثل موسوميلي وسامبوكا دي صقلية، باهتمام كبير لبيعها منازل مهجورة بأسعار منخفضة للغاية، تبدأ غالبًا من يورو واحد فقط، أو حوالي 1.08 دولار أمريكي. وكانت بلدة بيني من أحدث المدن التي انضمت إلى هذا البرنامج.

بدأت مدينة بيني، الواقعة في منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا، برنامجها عام 2022، لكنها أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لعرض المزيد من المنازل بأسعار يورو واحد.

وقد أسفر الإطلاق الأولي للبرنامج عن شراء ستة منازل مهجورة معروضة للبيع. وصرح جيلبرتو بيتروتشي، عمدة بيني، لشبكة CNN Travel أن المدينة لديها حاليًا أكثر من 40 مبنى شاغرًا تبحث عن ملاك جدد.

وقال بيتروتشي إن هدف بيع هذه المنازل التي يبلغ سعرها يورو واحد هو المساعدة في تنشيط سكان المدينة.

وقال "على الرغم من أن إجمالي عدد سكاننا يبلغ نحو 1200 نسمة، إلا أنه لم يتبق سوى 1000 شخص يعيشون في منطقتنا القديمة الرائعة، والتي تواجه خطر التحول إلى مدينة أشباح".

هذه المرة، تصل مساحة العقارات المتاحة إلى ثلاثة طوابق، وتتراوح بين 750 و1300 قدم مربع. ويعود تاريخ بعض المباني إلى العصور الوسطى.

وصرح رئيس البلدية أن التكلفة الأولية لتجديد منزل صغير إلى متوسط الحجم تبلغ 20 ألف يورو (21,636 دولارًا أمريكيًا).

بخلاف مدن إيطالية أخرى تطبق برامج مماثلة، تبيع بيني منازل بسعر يورو واحد فقط، دون الحاجة إلى دفعة أولى أو عربون، كل ما على المشترين الالتزام به هو إكمال تجديدات عقاراتهم الجديدة خلال ثلاث سنوات.

وستقدم بيني أيضًا خدمات الوكالة التي ستساعد في تسهيل عمليات التجديد.

وقال بيتروتشي لشبكة CNN: "لدينا فريق من المهندسين المعماريين والخبراء الذين قد يقدمون المشورة والدعم في أعمال التجديد، والبحث عن بنائين ومساحين، وإظهار للمشترين من خلال العروض التوضيحية كيف سيبدو منزلهم بمجرد إصلاحه وتقديم المشورة طوال مراحل التجديد".

إذا كان هناك عدة مشترين مهتمين بنفس العقارات، فسيتم بيعها للشخص الذي لديه أفضل وأسرع خطة تجديد.

معلومات عن المدينة

مدينة Penne هي مدينة صغيرة تقع في إقليم أبروتسو (Abruzzo) وسط إيطاليا، وتحديدًا في مقاطعة بيسكارا (Pescara). تعتبر واحدة من "المدن الإيطالية الجميلة"، وهي تصنّف كواحدة من أجمل القرى التاريخية في إيطاليا.

الموقع الجغرافي: تقع على تلة بين واديي نهري Tavo وFino، وتتمتع بإطلالة خلابة على جبال الأبينيني (Apennines)، لا سيما جبل غران ساسو (Gran Sasso).

عدد السكان: حوالي 12,000 نسمة.

التراث المعماري: تشتهر ببيوتها المبنية من الطوب الأحمر، وبشوارعها الضيقة المرصوفة بالحجارة.

تاريخ المدينة: لها تاريخ طويل يعود إلى العصور الرومانية، وكانت في العصور الوسطى مركزًا دينيًا وتجاريًا مهمًا.

الاقتصاد: يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والحرف اليدوية والسياحة الريفية.

مميزات المدينة:

طبيعة خلابة وجبال قريبة، ما يجعلها مثالية لمحبي الطبيعة.

مزيج من التاريخ والثقافة والطعام الإيطالي الأصيل.

هادئة ومناسبة لمن يبحث عن استراحة من صخب المدن الكبرى.