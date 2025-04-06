تباطؤ نمو الاقتصاد الفيتنامي قبل رسوم ترامب الجمركية

أظهرت بيانات اليوم الأحد تباطؤ النمو الاقتصادي في فيتنام في الربع الأول‭‭ ‬‬قبل التحديات التي سيواجهها الاقتصاد المعتمد على التصدير في الأشهر المقبلة بسبب الرسوم التجارية الكبيرة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في تقرير إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ارتفع 6.93 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متباطئا من نمو 7.55 بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر.

وتعد الصادرات والاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية من المحركات الرئيسية للاقتصاد الفيتنامي، ولكن قد يتعرض لضغوط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 46 بالمئة على صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم تغير هدف الحكومة وهو تسجيل نمو ثمانية بالمئة على الأقل هذا العام.

ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على النمو في الأرباع المتبقية أن يرتفع بما يتراوح بين 8.2 بالمئة و8.4 بالمئة.

لكن إذا تسببت الرسوم الجمركية على السلع الفيتنامية في انخفاض بنسبة 10 بالمئة في صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.84 نقطة مئوية، وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء.

وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا ستكون الملابس والأحذية والإلكترونيات والهواتف الذكية.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مستورد من فيتنام في الربع الأول، وارتفع الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة 22.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 27.3 مليار دولار.