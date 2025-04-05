الصين تضيف 11 شركة أمريكية إلى قائمة الكيانات "غير الموثوق بها"

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن بكين أضافت 11 شركة أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان أمس الجمعة، إنه في تجاهل لمعارضة الصين القوية، اضطلعت تلك الشركات ومن بينها "سكايديو" و"برينك درونز"، بما يسمى "تعاونا تكنولوجيا عسكريا" مع تايوان، ما يضر بشدة بالسيادة الوطنية للصين وأمنها الوطني ومصالحها التنموية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم السبت.

وأضاف البيان أن الصين تحمّل هذه الشركات الـ11 المسؤولية عن أنشطتها غير القانونية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الصين تتعامل دائما مع القضايا المتعلقة بقائمة الكيانات غير الموثوق بها بحكمة، وتستهدف فقط الكيانات الأجنبية القليلة جدا التي تسعى إلى تقويض الأمن الوطني للصين.

وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يثير قلقا لدى الكيانات الأجنبية النزيهة الملتزمة بالقانون".

وأوضح أن الحكومة الصينية، كما هو معتاد، ترحب بالشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل في الصين، وتلتزم بتوفير بيئة أعمال مستقرة وعادلة ويمكن التنبؤ بها للشركات الأجنبية التي تعمل بما يتوافق مع القوانين واللوائح.