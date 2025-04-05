Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

نيسان اليابانية تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات إلى أمريكا

undefined's profile picture

رويترز

ذكرت صحيفة نيكاي اليوم السبت أن شركة نيسان موتور تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأمريكية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير.

وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز روج إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير دون ذكر مصدر معلوماته.

وأضاف التقرير أن سيارة روج الرياضية، وهي طراز رئيسي في السوق الأمريكية، تنتجها نيسان حاليا في فوكوكا والولايات المتحدة.