العديد من الغرف التجارية الصينية تعارض بقوة تعريفات ترامب

أبدى العديد من غرف التجارة الصينية اليوم السبت معارضة شديدة لفرض الولايات المتحدة "تعريفات جمركية متبادلة" من جانب واحد.

كما أعربت الغرف التجارية عن دعمها القوي للحكومة الصينية في اتخاذ جميع التدابير المضادة اللازمة، وفقًا لبيانات من غرف التجارة للتصدير والاستيراد في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاعات المتعلقة بالمنسوجات والمواد الغذائية والآلات والإلكترونيات والسلع الصناعية الخفيفة والأدوية والمنتجات الصحية، والمعادن والمواد الكيميائية.

وفي أعقاب الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لفرض "تعريفات متبادلة" على جميع شركائها التجاريين، أعلنت الصين أنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 34 % على جميع المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل.