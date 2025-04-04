اليورو قرب أعلى مستوى في 6 أشهر وتراجع حاد للدولار الأسترالي

اقترب اليورو من أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة بعد أن سجل أكبر ارتفاع يومي في ثلاث سنوات تقريبا قبل يوم، في وقت يقيم فيه المتعاملون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع الدولار قليلا، بينما ارتفع الين باعتباره من عملات الملاذ الآمن ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر، بينما شهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان لعوامل المخاطرة انخفاضا حادا.

وعزز المتداولون رهاناتهم على خفض بنوك مركزية لأسعار الفائدة إذ توقعوا أن تؤثر الرسوم التجارية سلبا على النمو العالمي.

وقال لوكا باوليني كبير المحللين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول "يقدر خبراء اقتصاد أن هذه الرسوم الجمركية قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بما يصل إلى نقطتين مئويتين، وتضيف ما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية إلى التضخم الأمريكي".

وتابع قائلا "قد يكون هذا وحده كافيا لدفع الولايات المتحدة صوب الركود".

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة أمس الخميس في أسوأ أداء يومي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، وارتفع 0.05 بالمئة في أحدث تعاملات اليوم الجمعة.

وسجل الدولار أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8521، وانخفض في أحدث تعاملات 0.5 بالمئة إلى 0.8548.

وتنتظر الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتلمس مؤشرات على صحة الاقتصاد واحتمالات تيسير السياسة النقدية.

وارتفع اليورو 0.10 بالمئة إلى 1.1064 دولار، بعد أن قفز 1.8 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ نوفمبر 2022، ليصل إلى 1.1147 دولار أمس الخميس، وهو مستوى لم يسجل منذ 30 سبتمبر.

ولا تزال الأسواق تشهد موجات صدمة بسبب الرسوم الجمركية بعد أكثر من 24 ساعة من الإعلان عنها.

وأغلقت الأسواق الصينية احتفالا بعطلة وطنية اليوم الجمعة. وانخفض الدولار 0.5 بالمئة أمام العملة الصينية ليصل إلى 7.2450 يوان في التعاملات الخارجية وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا على معنويات المخاطرة، 1.36 بالمئة ليصل إلى 0.6241 دولار أمريكي. كما انخفض الدولار النيوزيلندي 1.26 بالمئة ليصل إلى 0.5720 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار 0.15 بالمئة أمام العملة اليابانية ليصل إلى 145.84 ينا. وانخفض 2.2 بالمئة في الجلسة السابقة وانخفض خلال الجلسة إلى 145.19 ين لأول مرة منذ الثاني من أكتوبر.

وقال كريس ويستون رئيس قطاع الأبحاث في بيبرستون في مذكرة للعملاء "'الغموض' هو عنوان 2025. لدينا الآن معدلات الرسوم الجمركية والجدول الزمني وأبدى ترامب و(وزير الخزانة سكوت) بيسنت بعض الاستعداد للتفاوض لكن التساؤلات المطروحة في السوق لم تشهد إلا الازدياد".

وأضاف "فقدان الثقة في التمسك بحيازة الدولار الأمريكي أصبح واضحا".

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، صعدت بتكوين 1.5 بالمئة إلى ما يقرب من 83541 دولارا، واستمر تداولها في نطاق ضيق نسبيا ساد على مدى الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من الفوضى التي عمت معظم الأسواق الأخرى.