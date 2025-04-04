الذهب يهبط 1% مع تقييم المتعاملين لمخاطر الرسوم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو واحد بالمئة في وقت يستوعب فيه المستثمرون تبعات أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتحول التركيز إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتلمس مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3086.32 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.01 بتوقيت جرينتش لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3107.70 دولارات.

ولامس الذهب في الجلسة السابقة ارتفاعا قياسيا عند 3167.57 دولارا قبل أن يهبط بأكثر من اثنين بالمئة بعدها مباشرة بضغط من موجة بيع واسعة النطاق لجني الأرباح بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجديدة.

وقال زاين فاودا محلل الأسواق لدى ماركت بالس التابعة لأواندا "يبدو أن السبب مزيج من جني الأرباح وتأثر الأسواق ولو جزئيا بالرسوم الجمركية الجديدة. إضافة إلى ذلك، هناك توافق متزايد على أن عدة دول قد تتفاوض على تقليل الرسوم الجمركية المفروضة عليها وهو ما قد يحد من الزخم الذي يشهده الذهب في الوقت الحالي".

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة عشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وتترقب السوق حاليا صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

كما من المقرر أن يدلي جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

والذهب معروف بأنه أداة تحوط في أوقات الغموض الجيوسياسي وارتفاع التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 31.38 دولارا للأوقية وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 942.90 دولارا وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 926.69 دولارا، ويتجه الخامان أيضا لتراجع أسبوعي.