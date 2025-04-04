فيديو.. "بطاقة ترامب الذهبية" تفتح أبواب أمريكا للأثرياء بهذا الشرط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة فاخرة تمنح الأثرياء وذوي المواهب الاستثنائية فرصة الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة مقابل استثمار بقيمة 5 ملايين دولار، وجاء الإعلان خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، حيث أكد أن الإصدار الرسمي سيبدأ خلال أسبوعين.

وصف الرئيس الأمريكي البطاقة أنها "بطاقة ترامب الذهبية"، مشيرًا إلى أنه "المشتري الأول" لها، دون الكشف عن هويات المشترين الآخرين، قائلا "مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه البطاقة من نصيبكم"، مؤكدًا أن الهدف منها جذب مستثمرين كبار من مختلف أنحاء العالم.

بديل لبرنامج "EB-5"

تأتي البطاقة الذهبية كبديل لبرنامج "EB-5" الحالي، الذي يتطلب استثمارًا يتراوح بين 800 ألف ومليون دولار في مشاريع توفر فرص عمل، إلا أن ترامب انتقد البرنامج ووصفه بـ"الخداع"، معتبرًا أن البطاقة الجديدة ستجذب مستثمرين أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الأمريكي.

وأعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية بيعت بالفعل، بينما يُقدّر أن 37 مليون شخص حول العالم مؤهلون لشرائها.

شروط الحصول على الجنسية

لا تمنح البطاقة الجنسية الأمريكية بشكل فوري، بل تتيح لحاملها الإقامة والعمل تمهيدًا للحصول عليها، وعلى غرار البطاقة الخضراء، قد يتطلب الأمر الإقامة لمدة خمس سنوات قبل التقدم بطلب الجنسية، رغم أن التفاصيل النهائية ما زالت غير معلنة.

عرض البطاقة على الصحفيين

استعرض ترامب البطاقة الذهبية أمام الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وهي تحمل صورته وتوقيعه مع عبارة "بطاقة ترامب". وقال مازحًا: "هل تعرفون ما هذه؟ إنها البطاقة الذهبية.. بطاقة ترامب!"

وردًا على سؤال حول المشتري الأول، أجاب: "أنا المشتري الأول". كما تطرق إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الأسواق، واصفًا يوم تطبيقها بـ"يوم التحرير"، رغم تراجع الأسهم الأمريكية بشكل حاد.

فوائد إضافية

تتضمن البطاقة ميزات مثل إعفاء حامليها من دفع ضرائب أمريكية على دخلهم خارج الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن البرنامج يستهدف "دافعي الضرائب الكبار ومنشئي الوظائف"، متوقعًا بيع مليون بطاقة أو أكثر لدعم الاقتصاد. ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل إضافية قريبًا.