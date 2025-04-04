الدولار يتراجع وسط تقييم المتعاملين لتداعيات الرسوم الجمركية

هبط الدولار اليوم الجمعة فيما ارتفع الين كعملة ملاذ آمن ويتجه لتسجيل أعلى مستوى في ستة أشهر، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي تراجع الدولار نحو أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو قبل صدور تقرير شهري مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم والذي سيقدم مؤشرات حول متانة الاقتصاد وتوقعات التيسير النقدي.

ولا تزال موجات الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية، التي أعلنها ترامب وجاءت أعلى من المتوقع، تتردد في الأسواق بعد أكثر من 24 ساعة من الكشف عنها.

وتعرضت الأسهم لضربة قاسية وسط عمليات بيع مع لجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل السندات والذهب وسط مخاوف من أن حربا تجارية شاملة قد تؤدي إلى تباطؤ عالمي وتصاعد في التضخم.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة أمس الخميس في أسوأ أداء يومي منذ نوفمبر 2022، وانخفض 0.3 بالمئة أخرى في أحدث جلسة.

وتراجع الدولار 0.31 بالمئة إلى 145.65 ينا بحلول الساعة 04.40 بتوقيت جرينتش بعدما هوى 2.2 بالمئة في الجلسة الماضية.

كما انخفض 0.71 بالمئة إلى 0.8532 فرنك سويسري، وهي عملة عادة ما يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن، لأدنى مستوى في ستة أشهر.

وزاد اليورو 0.33 بالمئة إلى 1.1088 دولار بعد أن قفز إلى 1.1147 دولار أمس الخميس، وهو مستوى لم يصل إليه منذ 30 سبتمبر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3101 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.3207 دولار قبل يوم، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ الثالث من أكتوبر.

وبعد إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية، تعهدت الصين والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة، مما يزيد من احتمال اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقا.

واليوم الجمعة هو يوم عطلة وطنية في الصين، إلا أن الدولار انخفض 0.5 بالمئة إلى 7.2450 يوان في التعاملات الخارجية لأدنى مستوى له منذ 20 مارس.

وهبط الدولار الأسترالي 1.38 بالمئة إلى 0.6421 دولار. كما نزل الدولار النيوزيلندي 1.28 بالمئة إلى 0.5720 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، صعدت بتكوين 0.5 بالمئة إلى ما يقرب من 83 ألف دولار، واستمر تداولها في نطاق ضيق نسبيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من الفوضى في معظم الأسواق الأخرى.