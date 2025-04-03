إسرائيل تحدد "الخطوات اللازمة" للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس أنه سيجتمع مع مسؤولي الوزارة لوضع خطة عمل لحماية الاقتصاد المحلي في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية.

وقال سموتريتش إنه سيناقش مع مسؤولي الوزارة والاقتصاديين كيفية "تحليل الفرص والمخاطر ووضع خطط عمل، سواء فيما يتعلق بالرئيس ترامب وفريقه أو فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية".

وبموجب الحزمة الأمريكية الجديدة ستخضع صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة.