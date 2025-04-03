تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 38.1% في مارس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 بالمئة في مارس آذار، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وذكر معهد الإحصاء التركي أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46 بالمئة، وهو ما يقل أيضا عن التوقعات. وبلغ معدل التضخم في فبراير 2.27 بالمئة على أساس شهري و39.05 بالمئة على أساس سنوي.

وكان من المتوقع بحسب استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى ثلاثة بالمئة في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 38.9 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.88 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار، مع زيادة سنوية 23.5 بالمئة.