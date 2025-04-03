الأسهم الأوروبية تهوي بضغط من تصعيد ترامب للحرب التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في شهرين وشهدت السوق الألمانية الحساسة حيال التغيرات التجارية أكبر تراجع مع فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة مرتفعة بما صعد حربا تجارية عالمية وعزز مخاوف التباطؤ الاقتصادي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت جرينتش. ونزلت الأسهم الألمانية 2.4 بالمئة بما شكل أكبر نسبة هبوط اليوم الخميس بين الأسواق الأوروبية.

ونزلت العقود الآجلة في وول ستريت 3.1 بالمئة في وقت تخلص فيه مستثمرون من أصول المخاطرة لصالح أصول ملاذ آمن مثل السندات والذهب.

وأدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على أغلب السلع الواردة إلى الولايات المتحدة في رفع معدلات تلك الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 20 بالمئة وعلى الصين إلى 54 بالمئة. وتعهد كلاهما باتخاذ إجراءات مضادة.

وهبطت البنوك في منطقة اليورو، وهي شديدة التأثر بتوقعات النمو الاقتصادي، 3.1 بالمئة في وقت كثف فيه المتعاملون الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة رغم أن الحرب التجارية تهدد بتأجيج التضخم.

وهبط مؤشرا إيطاليا وإسبانيا المدرج عليهما الكثير من البنوك الكبرى بنسبة 1.7 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

أما القطاعات البعيدة عن المخاطرة مثل المرافق والأغذية والمشروبات والعقارات والرعاية الصحية فقد تمكنت من تحقيق بعض المكاسب.