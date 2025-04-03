ارتفاع التسليمات الفصلية للوسيد وتراجع حاد لريفيان

أعلنت مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية أمس الأربعاء ارتفاعا وصل إلى 58 بالمئة في تسليمات الربع الأول وسط تخفيضها لأسعار مركباتها، في وقت أعلنت فيه منافستها ريفيان انخفاضا بلغ 36 بالمئة.

وعرضت لوسيد حوافز تتضمن تمويلا أقل في التكلفة لجذب العملاء بعيدا عن المركبات الهجين الأرخص، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت تقديرات الشركة إلى أن إيرادات الربع الأول المنتهي في 31 مارس تتراوح بين 232 مليون دولار و236 مليون دولار، وهو أقل من تقديرات وول ستريت البالغة 256.3 مليون دولار وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وسلمت لوسيد المدعومة من السعودية 3109 مركبات خلال الربع الأول، مقابل 1967 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأنتجت الشركة 2212 مركبة خلال الربع المنتهي في 31 مارس، بزيادة قدرها 28 بالمئة، إلى جانب أكثر من 600 مركبة إضافية في طريقها إلى السعودية للتجميع النهائي.

من جانبها، تواجه ريفيان مشاكل في الطلب إذ يميل المستهلكون لاختيار المركبات الأرخص في ظل بيئة اقتصادية وسياسية من عدم اليقين.

وقد يتعرض الطلب لمزيد من الضغوط، إذ من المتوقع أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة التضخم وأسعار السيارات مما يجعل المستهلكين حذرين من الالتزام بعمليات شراء كبيرة.

وسلمت الشركة 8640 مركبة في الربع الأول مقابل 13588 قبل عام.

وأنتجت ريفيان 14611 سيارة في الربع الأول مقابل 13980 سيارة قبل عام.