الدولار يتراجع على نطاق واسع بعد رسوم ترامب

تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس بينما صعد اليورو بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية بأكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، مما تسبب في هزة بالأسواق دفعت المستثمرين للبحث الملاذات الآمنة على غرار الين والفرنك السويسري.

وأعلن ترامب أنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوما جمركية أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. وستدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ في التاسع من أبريل وتستهدف فيما يبدو نحو 60 دولة.

وسبق أن فرض ترامب رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع القادمة من الصين.

وتفاقم الرسوم الجديدة من حدة الحرب التجارية التي بدأها ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض وهزت الأسواق وسط تصاعد المخاوف من أن حربا تجارية شاملة قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "تهيمن على الأسواق وضعية الإحجام عن المخاطرة، وسط تقييم لاحتمالات تراجع النمو الاقتصادي العالمي".

وتراجع الدولار الأسترالي سريع التأثر بالمخاطر 0.5 بالمئة إلى 0.6268 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.5730 دولار.

ودفعت الرسوم الجديدة المستثمرين إلى البحث عن حماية في الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري. وارتفع الين الياباني بنحو واحد في المئة إلى 147.99 مقابل الدولار، كما زاد الفرنك السويسري إلى 0.8787 للدولار.

وصعد اليورو عقب إعلانات الرسوم الجمركية ووصل ارتفاعه في أحدث التعاملات إلى 0.43 بالمئة عند 1.0875 دولار أمريكي في ساعات التداول المبكرة في آسيا. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.3047 دولار.

وقال رودريجو كاتريل الخبير الاستراتيجي للعملات لدى بنك أستراليا الوطني إن صمود اليورو يرجع على الأرجح إلى تركيز أوروبا على دعم اقتصادها من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وليس السعي إلى الرد.

وسجل اليوان الصيني في الخارج أدنى مستوى في شهر بعد الإعلان عن الرسوم مباشرة. وفي الأسواق الناشئة، تراجع البيزو المكسيكي 0.25 بالمئة إلى 20.2520 مقابل الدولار.

وتواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسوما جمركية بواقع 25 بالمئة على العديد من السلع. ولن يتم فرض المزيد من الرسوم عليهما بموجب الإعلان الصادر أمس الأربعاء.