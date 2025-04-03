Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

رسوم ترامب تهوي بالمؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4%

undefined's profile picture

رويترز

هوى المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من أربعة في المئة اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة تضمنت فرض رسوم بواقع 24 بالمئة على السلع اليابانية.

وهبط المؤشر نيكاي بنحو 4.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليتراجع إلى 34102.00 للمرة الأولى منذ السابع من أغسطس.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يصل إلى 4.3 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، جرى تداول 217 على تراجع في حين شهدت ثمانية فقط مكاسب بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش أي بعد 20 دقيقة من بدء يوم التداول.

ونزل المؤشر الفرعي لشركات تصنيع السيارات 3.3 بالمئة قبيل دخول رسوم جمركية إضافية على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من اليوم الخميس.