رسوم ترامب تهوي بالمؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4%

هوى المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من أربعة في المئة اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة تضمنت فرض رسوم بواقع 24 بالمئة على السلع اليابانية.

وهبط المؤشر نيكاي بنحو 4.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليتراجع إلى 34102.00 للمرة الأولى منذ السابع من أغسطس.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يصل إلى 4.3 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، جرى تداول 217 على تراجع في حين شهدت ثمانية فقط مكاسب بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش أي بعد 20 دقيقة من بدء يوم التداول.

ونزل المؤشر الفرعي لشركات تصنيع السيارات 3.3 بالمئة قبيل دخول رسوم جمركية إضافية على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من اليوم الخميس.