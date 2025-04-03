الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً بعد رسوم ترامب الجمركية

سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية أكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، بما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3145.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.18 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3170.70 دولارا.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض تعريفات جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يفاقم حربا تجارية تهز الأسواق العالمية بالفعل وتربك حلفاء واشنطن.

وأكدت إدارة ترامب أيضا أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر في الثالث من أبريل وأن رسوما على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي. وقفزت أسعاره بأكثر من 19 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن على خلفية الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 33.61 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 975.93 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 964.56 دولارا.