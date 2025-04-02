المؤشر نيكاي يحقق مكاسب طفيفة قبيل فرض رسوم جمركية أمريكية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بعد التذبذب بين المكاسب والخسائر مع تأهب المستثمرين للرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى المؤشر نيكاي التداول اليوم على ارتفاع 0.28 بالمئة عند 35725.87 نقطة. وهبط في وقت سابق من الجلسة 0.56 بالمئة ليصل إلى 35426.33 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر، بعد أن افتتح اليوم على ارتفاع.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في بداية التعاملات لكنه سرعان ما عكس الاتجاه ليتراجع 1.17 بالمئة، وأغلق منخفضا 0.43 بالمئة.

وسجل نيكاي أداء أفضل نسبيا مع ارتفاع بعض الأسهم ذات الثقل الأكبر على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو الذي صعد 3.74 بالمئة وسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي قفز 2.55 بالمئة. وتعافى السهمان من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلاها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعرضت أسهم الطاقة لضغوط بشكل خاص في بورصة طوكيو، بعد أن تراجعت أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع عند التسوية أمس.

وهوت أسهم قطاع الكهرباء والغاز 2.25 بالمئة وأسهم قطاع التعدين، بما في ذلك شركات التنقيب عن النفط، بنسبة 2.0 بالمئة.

ومن أسابيع يقول ترامب إن الثاني من أبريل سيكون يوم التحرير"، إذ يشهد فرض رسوم جمركية جديدة كبيرة قد تُحدث تغييرا جذريا في نظام التجارة العالمي. ومن المقرر أن يُصدر البيت الأبيض إعلانا الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش.

وأعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرسوم الجمركية المضادة ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترامب عنها. وستدخل رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على واردات السيارات حيز التنفيذ في الثالث من أبريل.

وسجل قطاع شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار ثاني أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 0.86 بالمئة، لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا والذي سجله يوم الاثنين في نهاية سلسلة هبوط حاد استمرت ثلاثة أيام.

وقال كازو كاميتاني، المحلل في شركة نومورا للأوراق المالية "من الصعب جدا قراءة ما سيحدث، هذا هو الوضع الذي نحن فيه".

وأضاف "علينا أن ننتبه جيدا لتدفق الأخبار من الولايات المتحدة"، وإذا كانت سلبية، فقد ينخفض المؤشر نيكاي إلى نحو 35 ألف نقطة.