تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية قبل الكشف عن الرسوم الأمريكية

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في تعاملات اليوم الأربعاء قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قت لاحق لحزمة الرسوم الجمركية الجديدة المقرر فرضها على أغلب الواردات الأمريكية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل حيث يصف ترامب هذا اليوم بأنه "يوم التحرير" للولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنسبة 3ر0% ليصل إلى 61ر35718 نقطة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 47ر23176 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 66ر3346 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر0 ٪ ليصل إلى 50ر7934 نقطة، في حين وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر0% ليصل إلى 86ر2504 نقاط.

وقال تان جينج يي المحلل الاقتصادي في ميزوهو بنك الياباني في تحليل له "في ظل حالة عدم اليقين بشأن تفاصيل الرسوم (الأمريكية) فإن الثقة تجاه المخاطر كانت هشة على نطاق واسع".

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 4ر0% ليصل إلى 07ر5633 نقطة، و أغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مرتفعا بأقل من 1ر0% إلى 96ر41989 نقطة، أما مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا فارتفع بنسبة 9ر0% إلى 89ر17449 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 4 سنتات ليصل إلى 32ر69 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع سنتين ليصل إلى 74ر72 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 02ر149 ين ياباني من 84ر149 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0839ر1 دولار من 0803ر1 دولار.

في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور تقرير يفيد بانكماش نشاط التصنيع الأمريكي الشهر الماضي، منهيًا بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين.

كما ذكر تقرير منفصل أن أصحاب العمل الأمريكيين أعلنوا عن عدد أقل بقليل من الوظائف الشاغرة في نهاية فبراير مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 16ر4% أمس مقابل 23ر4% في ختام تعاملات يوم الاثنين، حوالي 80ر4% في يناير.

ويُعد هذا انخفاضًا كبيرًا لسوق السندات، حيث تشهد العوائد انخفاضًا مستمرًا مع المخاوف من احتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وتقول الشركات في الولايات المتحدة إنها بدأت تشعر بآثار الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس ترامب، رغم أن الخطوة الرئيسية في هذه الحروب ستأتي غدا عندما يبدأ تطبيق الرسوم الشاملة على الواردات وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل.

وقالت إحدى شركات صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات لمعهد إدارة الإمدادات الأمريكي في تقريره الشهري عن قطاع التصنيع "العملاء يسحبون طلبياتهم بسبب القلق من استمرار ضغوط الرسوم والأسعار".

وقالت شركة منتجات غذائية "بدأنا نرى مبيعات أبطأ من المعتاد في كندا، والمخاوف من تتحول مقاطعة الكنديين للمنتجات الأمريكية إلى حقيقة".

ورغم ذلك مازال الاقتصاد الأمريكي ينمو، ومازالت سوق العمل قوية نسبيًا حتى مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة في فبراير الماضي مقارنة بالتوقعات.