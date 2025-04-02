مطار دبي يتربع على قمة المطارات العالمية في أبريل

سجل مطار دبي الدولي خلال ابريل الجاري أكثر من 5.04 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة (10.08 ملايين مقعد في الاتجاهين)، مقارنة مع 4.88 ملايين مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024 ليواصل المطار التربع على قمة المطارات العالمية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق 913.9 ألف مقعد عن أقرب منافسيه مطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

وواصل مطار دبي تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية لا سيما طيران الإمارات وفلاي دبي، بالإضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر المطار الذي يسير رحلات إلى أكثر من 270 وجهة في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل المطار إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة بعد مطار دبي مسجلاً 4.1 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة 3.5 ملايين مقعد ثم مطار أمستردام بنحو 3.4 ملايين مقعد، وجاء مطار سيول في المركز الخامس بنحو 3.365 ملايين مقعد، ثم مطار إسطنبول جاء سادسا بنحو 3.362 ملايين مقعد، تلاه مطار باريس شارل ديغول في المركز السابع بنحو 3.24 ملايين مقعد، وجاء بعده في المركز الثامن مطار، هونج كونج بنحو 3.2 ملايين مقعد، ثم مطار فرانكفورت 3.06 ملايين مقعد ومطار الدوحة 2.6 مليون مقعد.

وحل مطار دبي الدولي في المركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي السعة المقعدية المجدولة (الرحلات الدولية والمحلية) خلال أبريل بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي جاء في المركز الأول مسجلاً 5.19 ملايين مقعد، وسجل مطار طوكيو نحو 4.5 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل بالمركز الثالث.

وكان مطار دبي الدولي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري 15.24 مليون مقعد (30.48 مليوناً في الاتجاهين)، ويتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وخلال العام الماضي استقبل المطار 92.3 مليون مسافر، في أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

أكبر مطارات العالمية في السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال ابريل

1. دبي الدولي 5.04 ملايين مقعد

2. لندن هيثرو 4.1 ملايين مقعد

3. سنغافورة 3.5 ملايين مقعد

4. أمستردام 3.4 ملايين مقعد

5. سيول 3.365 ملايين مقعد

6. إسطنبول 3.362 ملايين مقعد

7. باريس شارل ديغول 3.24 مليون مقعد

8. هونج كونج بنحو 3.2 ملايين مقعد

9. فرانكفورت 3.06 ملايين مقعد

10. الدوحة 2.6 مليون مقعد