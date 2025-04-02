أسهم أوروبا تتراجع قبل إعلان رسوم جمركية أمريكية جديدة

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لرسوم جمركية أمريكية مضادة ربما تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 07.12 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة.

ولا تزال إدارة ترامب تعمل على صياغة خطة الرسوم الجمركية المقرر الكشف عنها اليوم الأربعاء الذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي "يوم التحرير" وستدخل حيز التنفيذ فور إعلانها في الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش.

وأدى عدم الوضوح بشأن حجم الرسوم الجمركية ونطاقها ورد الدول الأخرى إلى تراجع ثقة المستثمرين، ما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين خلال الأسبوع الجاري منخفضا بنحو 4.6 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في مارس.

وكانت خسائر أسهم شركات الأدوية الأكثر تأثيرا على المؤشر الرئيسي، ومن بينها انخفاض سهم نوفو نورديسك 1.8 بالمئة.

وتضاعف الدخل السنوي والعائد على الاستثمارات لشركة نوفو القابضة، المالكة للحصة الحاكمة في شركة صناعة الأدوية، إلى مستوى غير مسبوق بلغ ثمانية مليارات يورو (8.66 مليارات دولار) في 2024، على الرغم من انخفاض إجمالي أصولها المُدارة بمستوى طفيف.

وارتفع سهم سفيتسر 31.1 بالمئة بعد أن قدمت إيه.بي.مولر القابضة الدنماركية عرضا نقديا للاستحواذ على شركة الخدمات البحرية بقيمة تسعة مليارات كرونة دنماركية (1.30 مليار دولار).