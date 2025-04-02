الذهب يلمع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن قبيل الرسوم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3113.24 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.10 بتوقيت جرينتش. وبلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 3148.88 دولارا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 3141.80 دولارا.

وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "قد يختبر السوق مستوى 3400 دولار للأوقية خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي".

وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر الإعلان عنها الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، فيما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".

وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها.

ويمكن أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد النزاعات التجارية.

وقال فيليب نيومان، العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس "السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع".

وقال نيومان إن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واحتمال ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3300 دولار في غضون شهور.

وحصل الذهب أيضا على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم.

ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على فعل أي شيء حيال ذلك.

وتترقب الأسواق أيضا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.63 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 974.90 دولارا، والبلاديوم 0.3 إلى 980.67 دولارا.