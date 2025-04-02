أسعار النفط تستقر وسط ترقب لرسوم جمركية جديدة

استقرت أسعار النفط وسط تداولات ضعيفة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المقرر الإعلان عنها في الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية ربما تحد من الطلب على النفط الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06.22 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 0.4 بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 71.23 دولارا بعد هبوطها 0.4 بالمئة. وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الاثنين عند التسوية.

وأكد البيت الأبيض أمس الثلاثاء دون الخوض في تفاصيل أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية جديدة اليوم الأربعاء.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في مارس، لكنها ظلت مستقرة منذ ذلك الحين، في ظل انتظار الأسواق لوضوح بشأن خطط ترامب للرسوم الجمركية الشاملة قبل 'يوم التحرير'. يشير ضعف أحجام التداول في سوق النفط إلى تزايد المخاوف بشأن تلك الرسوم، على الرغم من بعض مؤشرات الطلب الإيجابية من الصين".

وفقا لبيانات بورصة إنتركونتيننتال الظاهرة على منصة مجموعات بورصات لندن، بلغ حجم التداول على خام برنت 13936 عقدا لشهر يونيو بحلول الساعة 06.23 بتوقيت غرينتش، مقارنة بعقود مفتوحة للشهر نفسه بلغت 672617 عقدا.

وأطلق ترامب على الثاني من أبريل "يوم التحرير"، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله حزمة رسوم جمركية قد تُزعزع استقرار نظام التجارة العالمي.

وحد من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي وتشديد العقوبات على إيران في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها إدارته لخفض صادرات طهران.

وقال جانيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع في ريستاد إنرجي "إذا نجحت ضغوط ترامب عبر الرسوم الجمركية وساهمت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، فهناك سيناريو تكون فيه تلك الإجراءات العقابية قصيرة الأمد".

وأضاف "ظلت أسعار النفط هادئة حتى الآن، في انتظار رد فعل رسمي من الدول المستوردة الرئيسية على الرسوم الجمركية المقترحة حديثا".

وأظهرت مخزونات النفط والوقود الأمريكية صورة متباينة للعرض والطلب في أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وذكر معهد البترول الأمريكي نقلا عن مصادر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس ، بينما انخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 11 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.