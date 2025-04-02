نيكاي الياباني يتأرجح صعوداً وهبوطاً وسط قلق بشأن الرسوم الجمركية

تذبذب أداء المؤشر نيكاي الياباني بين المكاسب والخسائر اليوم الأربعاء، إذ يترقب المتعاملون بقلق أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض نيكاي في وقت ما من الجلسة 0.56 بالمئة ليصل إلى 35426.33 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر أيلول 2024.

جاء ذلك بعد أن فتح مرتفعا 0.36 بالمئة وبلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 35751.02 نقطة.

وبحلول الساعة 01.53 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر مستقرا عند 35630.18 نقطة.

كما فتح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع، لكنه سرعان ما عكس اتجاهه لينخفض 1.17 بالمئة.

وكان منخفضا في أحدث تعاملات 0.59 بالمئة.