ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1ر3% على اساس سنوي في مارس الماضي، فيما يعد ثاني شهر على التوالي يسجل ارتفاعا في الصادرات، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب على منتجات أشباه المواصلات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 3ر58 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة بـ 5ر56 مليار دولار خلال العام الماضي.

وارتفعت الواردات بنسبة 3ر2% على أساس سنوي لتصل إلى 3ر53 مليار دولار، مما أسفر عن تحقيق فائض تجاري بقيمة 98ر4 مليارات دولار.

وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1ر4% لتصل إلى 1ر10 مليارات دولار خلال الشهر الماضي بسبب ضعف مبيعات الرقائق الإلكترونية، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3ر2% لتصل إلى 1ر11 مليار دولار.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 6ر13% لتصل إلى 8ر1 مليار دولار، مسجلة بذلك ثاني ارتفاع على التوالي، في حين ارتفعت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2ر2% لتصل إلى 2ر2 مليار دولار.