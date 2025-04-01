اليابان تتعهد بدعم الشركات القلقة من رسوم ترامب

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إجراءات دعم لمساعدة الشركات اليابانية في التغلب على آثار الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى أزمة اقتصادية.

وقال إيشيبا إن الحكومة ستنشئ حوالي 1000 موقع استشارات في مختلف أنحاء اليابان لمساعدة الشركات الصغيرة في التعامل مع آثار الرسوم. وفي حين قال رئيس الوزراء في وقت سابق إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات مضادة على الرسوم الأمريكية على السيارات المستوردة، لم يتحدث اليوم عن أي إجراءات انتقامية على الرسوم الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إيشيبا القول "نحن نعمل في هذا الشأن بلا توقف، حتى في العطلات الأسبوعية"، مضيفا "بمجرد اتضاح الأمور بشأن الرسوم بصورة أكبر سنسافر إلى الولايات المتحدة دون تردد".

وتستعد اليابان لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من مختلف دول العالم وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل غدا الأربعاء، بهدف إجبار الدول الأخرى على إزالة الحواجز الجمركية بما في ذلك الضرائب المفروضة على السلع الأمريكية في أسواقها. وانتقدت إدارة ترامب الرسوم اليابانية على السلع الأمريكية وتطالب بالتخلص من عجز الميزان التجاري مع اليابان.

وقبل وقت قصير من حديث إيشيبا، أعرب مسؤول السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، إيتسونوري أونوديرا، عن مخاوفه بشأن التعريفة الجمركية الأمريكية على السيارات بنسبة 25%، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل.

وتُمثل هذه الرسوم على السيارات توسعًا كبيرًا في حرب ترامب التجارية، حيث ستلحق ضررا واضحا بأكبر العلامات التجارية للسيارات في دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وقال أونوديرا خلال ورشة عمل يقودها الحزب لمناقشة التوترات التجارية "أشعر انها (الرسوم على السيارات) ستصبح أزمة اقتصادية كبيرة لليابان.. خاصة في ضوء اتساع نطاق سلسلة إمدادات السيارات التي ستؤثر على كل مناطق اليابان".

وسيتجاوز تأثير الرسوم الأمريكية على السيارات الصادرات المباشرة للشركات اليابانية من اليابان إلى الولايات المتحدة حيث تصدر هذه الشركات حوالي 45ر1 مليون سيارة سنويا إلى السوق الأمريكية من مصانعها في كندا والمكسيك إلى جانب حوالي 49ر1 مليون سيارة من اليابان وفقا لوزارة التجارة اليابانية. كما تنتج الشركات اليابانية حوالي 3ر3 ملايين سيارة في مصانعها بالولايات المتحدة.