أسهم أوروبا تتعافي قبل تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة الماضية رغم استمرار الحذر قبل بداية تطبيق رسوم جمركية أمريكية مضادة.

وبحلول الساعة 07.10 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بعد تسجيل أداء قوي في الربع الأول من العام الجاري إذ أدى تعديل في السياسات المالية في ألمانيا وتباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة إلى اجتذاب المستثمرين للمنطقة.

ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض غدا الأربعاء جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة لم تتضح تفاصيلها بعد.

ودفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة أمس الاثنين مما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وخفض بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء توقعاته للمؤشر القياسي الأوروبي خلال 12 شهرا إلى 570 نقطة من 580 نقطة في تقديرات سابقة، وذلك بسبب التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو اليوم الثلاثاء بعد يوم من بيانات أظهرت انخفاض التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مارس، مما يعزز حجة البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة مجددا.

كما تترقب الأسواق تصريحات من المقرر أن تدلي بها كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي وكذلك فيليب لاين عضو مجلس البنك التنفيذي.

وتقدمت جميع القطاعات الرئيسية في أوروبا بقيادة قطاعي الرعاية الصحية والبنوك.

وارتفع سهم بافاريان نورديك بنحو اثنين بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على تركيبة جديدة من لقاحها لجدري القردة.