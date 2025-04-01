مخاوف الإمدادات تدعم النفط وقلق الحروب التجارية يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي وبمهاجمة إيران لكن المخاوف من تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06.45 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.70 دولارا للبرميل.

وسجلت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وقال ييب جون رونغ محلل السوق في آي.جي "عوامل الخطر على المدى القريب تدفع النفط صوب الارتفاع مع تهديدات الولايات المتحدة بتعريفات جمركية ثانوية على النفط الروسي والإيراني أدت إلى استعداد المتعاملين في السوق لمخاطر تقلص الإمدادات".

لكنه أضاف أن العوامل الأوسع نطاقا ما زالت تتمحور حول مخاوف تتعلق بتبعات الرسوم الجمركية المرتقبة على الطلب العالمي على الخام إضافة إلى زيادة الإمدادات من أوبك+ والولايات المتحدة.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 49 من خبراء الاقتصاد والمحللين في مارس آذار أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين في وقت تزيد فيه أوبك+ الإمدادات.

وتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات المخزونات الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قبل صدور إحصاءات رسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يهبط متوسط مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.1 مليون برميل تقريبا في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.