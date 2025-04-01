شاومي تؤكد تعاونها مع الشرطة بعد حادث سيارتها المأساوي

أكدت شركة شاومي الصينية اليوم الثلاثاء أنها تتعاون مع الشرطة بعدما تسبب حادث بسيارة إس.يو7 الكهربائية التي تصنعها في وفيات يوم 29 مارس.

وأضافت الشركة أنه سلمت الشرطة بيانات القيادة والنظام.

ولم تؤكد شاومي بعد عدد الوفيات لكنها قالت إن معلومات أولية تظهر أن السيارة كانت في وضع القيادة الذكية المساعدة قبل وقوع الحادث، وكانت تتحرك بسرعة 116 كيلومترا في الساعة.

وأشارت شاومي إلى أن سائقا داخل السيارة تولى القيادة وحاول إبطاءها لكنه اصطدم بحاجز إسمنتي بسرعة 97 كيلومترا في الساعة. وذكرت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع في إقليم أنهوي.

وبدأت شاومي في تصنيع السيارات الكهربائية العام الماضي وطرحت سيارة إس.يو7 سيدان بعد أن كانت الشركة تنتج الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات خلال معظم مسيرتها على مدى 15 عاما.

ولدى الشركة نسختان من أنظمة القيادة الذكية في سيارات إس.يو7 الكهربائية.

وهناك نسخة (ليدار) المتقدمة التي تزود السيارة بقدرات التحرك الملاحي في المدن مثل تجنب الاصطدام والتعرف على المركبات الأخرى.

وقالت شاومي إن السيارة التي وقع لها الحادث كانت تعمل وفقا لما يسمى بالنسخة المعيارية المزودة بتقنيات قيادة ذكية أقل تقدما دون نسخة (ليدار).