الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بسبب مخاوف الرسوم الجمركية

بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق اليوم الثلاثاء مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 05.50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3143.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3169.50 دولارا.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

وقال يب جون رونج محلل الأسواق في آي.جي "ترقب تطبيق الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية في الثاني من أبريل دفع السوق إلى اتخاذ موقف دفاعي عبر تقليل المخاطر والتوجه نحو الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة للتحوط من تقلبات محتملة في المحافظ الاستثمارية".

وأضاف "المؤشرات الفنية تظهر أن العوامل الأساسية للسوق لا تبرر الصعود المستمر في الأسعار في الأمد القريب، لكن عدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية من المرجح أن يدعم الذهب في الوقت الحالي، ويبدو أن المشترين يتطلعون إلى اختبار مستوى 3200 دولار".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان خطة رسوم جمركية واسعة غدا الأربعاء الذي أطلق عليه "يوم التحرير". وستشمل الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلنها جميع الدول.

وينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من منافسة عالمية غير عادلة.

كما تراقب الأسواق عن كثب الرسوم الجمركية على السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل نيسان.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المرتقبة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري تقرير فرص العمل الذي يصدر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء وتقرير التوظيف الذي سيصدر عن معهد إيه.دي.بي للأبحاث غدا الأربعاء وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة. وستوفر تلك البيانات مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 34.04 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.41 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 989.19 دولارا.