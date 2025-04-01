إشغال فنادق دبي يلامس حد «الكمال» في عطلة العيد

ارتفعت إشغالات فنادق دبي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال عطلة العيد، نتيجة للنمو الملحوظ في الطلب، وزيادة تدفقات الزوار والعائلات من السوق المحلي والأسواق الخارجية، لحضور الفعاليات المتنوعة التي تنظمها دبي خلال هذه الفترة، بما في ذلك العروض الفنية والحفلات الترفيهية المتنوعة، التي تشهدها المدينة.

وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي لـ «البيان»: إن نسب إشغال الغرف الفندقية في دبي تراوحت بين 90 و100 % في كثير من الفنادق، كما سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً بشكل ملحوظ، بالتوازي مع ارتفاع الطلب الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وأضافت المصادر أن دبي تشهد نشاطاً سياحياً كبيراً، خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن تدفقات الزوار تأتي من مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لا سيما في ظل الأجواء المثالية، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية رافقه ارتفاع في الأسعار، التي تباينت من فندق لآخر تبعاً لموقع الفندق، وفئته، ومستوى الخدمات التي يقدمها، مشيرين إلى أن الفنادق الشاطئية وفنادق مراكز التسوق استحوذت على النسبة الأكبر من الحجوزات.

وأكدت المصادر وجود منافسة كبيرة بين الفنادق على استقطاب العائلات من السوق المحلي والأسواق الخليجية التي شكلت النسبة الأكبر من الضيوف خلال العيد، مشيرين إلى أن بعض الفنادق طرحت عروضاً متنوعة شملت باقات العائلات والوجبات، وعروضاً خاصة بالأطفال بهدف استقطاب العائلات.

نشاط سياحي

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»: إن دبي تشهد نشاطاً سياحياً هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن نسب إشغال الفنادق تراوحت بين 90 و100% في كثير من فنادق الإمارة لا سيما في الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من مراكز التسوق التي استحوذت على الحصة الأكبر من الحجوزات، وارتفعت الأسعار بالتوازي مع ارتفاع الطلب الذي جاء معظمة من السوق المحلي وبعض الأسواق الخارجية.

وأوضح عوض الله أن الفنادق في دبي تعوّل بشكل عام على فترة الأعياد والعطل لتعزيز الإيرادات، لذلك فهي تحرص على استنفار جميع كوادرها، وتقوم بمنع الإجازات في هذه الفترة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة والاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من النزلاء، مشيراً إلى أن بعض الفنادق قامت بطرح عروض متنوعة في إطار المنافسة بين الفنادق لاستقطاب العائلات والأفراد.

وقال: إن دبي وجهة سياحية لها جاذبيتها العالمية طوال أشهر السنة، بالنسبة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وهي تستقطب مختلف شرائح الزوار من جميع الأسواق، ومن المتوقع أن يكون النشاط السياحي خلال الشهور المقبلة أفضل من العام الماضي بدعم من زيادة الأنشطة والفعاليات، وتوسع الناقلات الوطنية.

نمو السياحة المحلية

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا: تشهد دبي خلال عطلة عيد الفطر ازدهاراً كبيراً في قطاع السياحة المحلية، حيث يتجه العديد من السكان والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الإجازة للاسترخاء والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تقدمها المدينة.

وتعتبر الإقامات المحلية أو «الستايكيشن» أحد أهم عوامل زيادة الإشغال في الفنادق، مما يعكس دورها الحيوي في تعزيز الإيرادات ودعم قطاع الضيافة.

وأضاف عاشور: «مع عطلة عيد الفطر، يسعدني أن أرى فندق البندر روتانا يتحول إلى ملاذ يعج ببهجة الأعياد، يُعد موسم الأعياد فرصة للتواصل، والتأمل، والاحتفال، ونحن فخورون بخلق لحظات تجمع العائلات والأصدقاء والزملاء معاً. بالنيابة عن فريق العمل بأكمله، أتمنى للجميع موسم أعياد سعيداً وعاماً جديداً حافلاً بالنجاح والازدهار».

فعاليات متنوعة

وقال باسم سعودي مدير إدارة المبيعات والتسويق، فندق بانيان تري دبي: إن وتيرة حجوزات العيد تسارعت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية حتى وصلت إلى ذروتها في أول أيام العيد، حتى وصلت إلى ذروتها خلال الأيام العادية.

وأضاف: إن الفندق حرص على تقديم مجموعة من العروض تتضمن خصومات تصل إلى نحو 20% على أسعار الغرف بهدف استقبال أكبر شريحة ممكنة من الضيوف، كما تم إعداد فعاليات متنوعة للأفراد والعائلات وأنشطة خاصة للأطفال الصغار.

متطلبات الضيوف

وقال سيباستيان شيج، مدير العمليات في الشرق الأوسط وجزر المالديف والمدير العام لمنتجع سينتارا ميراج بيتش دبي: إن عطلة العيد تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتجع الذي يحرص على تقديم كل متطلبات الضيوف، مشيراً إلى أن الفندق يضم 607 غرف وأجنحة.

وأضاف تشهد دبي خلال فترة العيد حركة سياحية مميزة على الصعيد الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن الأعياد تلعب بشكل عام أهمية كبرى في تحسين أداء القطاع الفندقي مما يساهم في ارتفاع نسبة الإشغال والحجوزات إلى درجة عالية خلال الأعياد نظراً لما تقدمه الإمارة من وسائل جذب سياحي.

وقال مراد أحمد، مدير عام مجموعة جي إيه للفنادق والمنتجعات: إن نسب الإشغال الفندقي خلال عطلة عيد الفطر، تجاوزت 90 %، مشيراً إلى أن الأسعار ترتفع بنسب متفاوتة وبالتوازي مع ارتفاع الطلب.

وأضاف: خصصنا برنامجاً خاصاً للعائلات مع العديد من الأنشطة الترفيهية ويوفر وجهة مثالية للاحتفال بعيد الفطر، وتقدم فنادق المجموعة الثلاثة «جي ايه بالم تري كورت» و«جي ايه ليك ڤيو» و «جي ايه فندق الشاطئ» عروض إقامة تتضمن خصم 20% على الإقامات وتجارب الطعام وعلاجات السبا والأنشطة، مع إقامة وطعام مجاني للأطفال دون 12 عاماً.